Do Urzędu Pracy wpłynęła oferta. Małe wymagania, pensja 9,2 tys. zł

W Centralnej Bazie Ofert Pracy pojawiła się oferta pracy dla kelnera w niemieckiej miejscowości Burg, opublikowana przez Urząd Pracy w Zielonej Górze - pisze serwis Interia Biznes. Pracodawca oferuje stałe zatrudnienie z wynagrodzeniem brutto od 2,2 tys. euro, co stanowi ok. 9,2 tys. zł. Wymagania są minimalne: podstawowa znajomość języka niemieckiego, prawo jazdy oraz gotowość do pracy w weekendy.