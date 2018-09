Szybki dostęp do lekarzy. Składka już od 30 groszy dziennie

Polacy oczekują łatwiejszego dostępu do lekarzy – zwłaszcza specjalistów. Niestety dziś jest to możliwe tylko dzięki prywatnym ubezpieczeniom zdrowotnym. Jedna z takich ofert to propozycja największego krajowego ubezpieczyciela, jakim jest PZU.

W 2017 roku policja odnotowała 32 760 wypadków drogowych, a liczba rannych to 39 466 osób. W Polsce co 8 minut dochodzi do udaru mózgu, a na SM choruje już 1 osoba na 1000. 45 proc. Polek i 36 proc. Polaków ocenia nowotwór jako realne zagrożenie.

Wg raportu CBOS z 2016 roku „Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków” aż 57 proc. naszego społeczeństwa wskazuje zdrowie jako najcenniejszą wartość. Zauważalnie rośnie też trend na zdrowy styl życia i świadomość znaczenia profilaktyki. Dlatego coraz więcej osób szuka szybkiego dostępu do lekarzy, a zwłaszcza specjalistów, Dzięki temu możemy zauważyć zwiększone zainteresowanie prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi i abonamentami medycznymi.

PZU Plan na Zdrowie

W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie odpowiedziało PZU – w lipcu ubezpieczyciel ruszył ze sprzedażą nowego, indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego – PZU Plan na Zdrowie. Produkt wspiera klientów zarówno w codziennym dbaniu o zdrowie, jak i w trudnych, nieoczekiwanych i groźnych dla życia i zdrowia sytuacjach. - Jako ubezpieczyciel i operator medyczny doskonale znamy problemy z jakimi zmagają się osoby dotknięte zdrowotnymi skutkami nieprzewidzianych zdarzeń – wypadków, nowotworów czy innych ciężkich chorób. Wiemy, że szybkie podjęcie leczenia jest często jedyną szansą na odzyskanie zdrowia. Dlatego stworzyliśmy indywidualne ubezpieczenie PZU Plan na Zdrowie, które będąc przystępne cenowo odpowiada na główne obawy związane ze zdrowiem – mówi Julita Czyżewska, prezes PZU Zdrowie.

Przed czym chroni polisa

Dużą zaletą ubezpieczenia PZU Plan na Zdrowie jest jego elastyczna konstrukcja i możliwość dopasowania zakresu opieki medycznej do indywidualnych potrzeb. W ramach usługi, PZU obejmuje ochroną ubezpieczeniową osoby dotknięte:

• nieszczęśliwym wypadkiem, skutkującym m.in.: złamaniem, porażeniem i uszkodzeniem narządów (ubezpieczenie podstawowe Plan na Zdrowie);

• ciężką chorobą, w szczególności: udarem i ropniem mózgu, zapaleniem mięśnia sercowego

i stwardnieniem rozsianym (ubezpieczenie dodatkowe W Ciężkiej Chorobie);

• nowotworem złośliwym, w tym coraz częściej diagnozowanymi u Polaków: czerniakiem złośliwym, nowotworem złośliwym piersi, nowotworem złośliwym szyjki macicy i nowotworem złośliwym płuc (ubezpieczenie dodatkowe W Leczeniu Nowotworu).

Osoby zmagające się z konsekwencjami nieszczęśliwego wypadku oraz ciężkiej choroby otrzymają dostęp do konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych w sieci medycznej PZU Zdrowie.

W razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego PZU zapewni też organizację drugiej opinii medycznej oraz konsylium lekarskiego, a także wsparcie finansowe, które pacjent może przeznaczyć np. na wydatki związane z procesem leczenia – np. na nierefundowaną terapię farmakologiczną.

Dodatkowo ubezpieczenie można rozszerzyć o codzienną opiekę medyczną (ubezpieczenie dodatkowe W Trosce o Ciebie) – oferowaną w 3 zakresach (Ogólny, Rozszerzony i Kompleksowy).

W każdym z nich dostępne są konsultacje lekarskie (bez skierowań) oraz szeroki zakres badań diagnostycznych. W największym zakresie dla klientów przygotowanych jest nawet 450 usług, w tym zabiegi rehabilitacyjne. Decydując się na pakiet rodzinny (już od 2 osób) klienci otrzymują 10 proc. zniżki.

– Dzięki ubezpieczeniu PZU Plan na Zdrowie możemy w krótkim czasie zapewnić naszym klientom wsparcie medyczne w razie różnych problemów zdrowotnych. Mamy możliwość zorganizowania opieki medycznej w całej Polsce. Do naszej sieci należy już blisko 2100 prywatnych placówek medycznych w 550 miastach, w tym ponad 60 placówek własnych PZU Zdrowie. – mówi Julita Czyżewska.

Osoby zmagające się z ciężką chorobą czy konsekwencjami nieszczęśliwego wypadku wymagają natychmiastowej pomocy i potrzebują jak najszybciej rozpocząć diagnostykę, podjąć skuteczne leczenie i zapobiec ryzyku powikłań.

Od 30 groszy dziennie

PZU zapewnia dostęp do lekarzy specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, a do internisty w ciągu 2 dni roboczych. Przed przystąpieniem do ubezpieczenia nie trzeba podawać informacji o stanie zdrowia.

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy paszport i wskazanie polskiego adresu zamieszkania.

Ubezpieczenie jest przystępne cenowo – już od 30 gr dziennie można mieć przez rok dostęp do leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub ciężkich chorób, a od 1,20 zł dziennie – leczenie ambulatoryjne w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków i nowotworu – również przez rok.