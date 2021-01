Szybko poszło. Policja w restauracji Magdy Gessler. Jest nagranie

Specjalne oświadczenie w tej sprawie wydała Magda Gessler, która całkowicie odcięła się od decyzji o otwarciu. "Nikt mnie nie pytał o moją opinię na temat otwierania restauracji. Nie zgadzam się z postanowieniem Łukasza Zadylaka franczyzobiorcy Schroniska Smaków prowadzonego przez spółkę Tatry Wysokie. Jest to jeszcze jedna jego samowola. Wszystkie decyzje biznesowe należą do Pana Zadylaka i to on za nie odpowiada" - napisała na Facebooku Magda Gessler.