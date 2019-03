Tak drogo jeszcze nie było. Czekolada bije cenowe rekordy

Czekolada jest najdroższa od 10 lat, a zaledwie w ciągu roku jej cena podskoczyła aż o 20 proc. Smakoszy słodkości czeka trudny czas. Cena to jedno, czekolady może niedługo w ogóle nie być.

Czekolada rządzi, kochają ją prawie wszyscy. Do tego jedzona z umiarem jest zdrowa, co więcej - poprawia nastrój. Jednak "Super Express" ostrzega, że królowa słodyczy może się niedługo stać towarem luksusowym. I to nie tylko ze względu na cenę, ale i dostępność.