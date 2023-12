Tak odszedł minister rządu PiS. "Ma pan tupet"

W środę Donald Tusk i jego ministrowie zostali zaprzysiężeni w Pałacu Prezydenckim. Był to oficjalny początek nowego rządu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Tuż po tej uroczystości nowi ministrowie rozjechali się do resortów, by jak najszybciej rozpocząć pracę.