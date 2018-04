"Tak to widzę": To nie życie, to przeżycie. Ukraińcy w Polsce oszczędzają jak mogą

Przeżyć za 200 zł miesięcznie po to, żeby jak najwięcej wysłać rodzinie w kraju. Tak, według informacji money.pl, żyje co piąty Ukrainiec w Polsce. Mimo to, sytuacja imigrantów zarobkowych ze Wschodu nie jest u nas zawsze aż tak zła. Można się tu wybić, a niektórzy planują nawet karierę w innych krajach i wyjazd np. do Stanów Zjednoczonych.

Igor Suprun, Ukrainiec, który mieszka w Polsce od 4 lat (WP.PL, Fot: WP.PL)