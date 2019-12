Tak wygląda ludzki ząb po 4-dniowej "kąpieli" w napoju gazowanym. Przeprowadziłam przerażający eksperyment

"Zdobyłam" ludzkiego zęba i włożyłam go na kilka dni do szklanki z napojem gazowanym. Eksperyment pokazał, co dzieje się z naszym uzębieniem, gdy regularnie sięgamy po tego typu trunki. Na usta ciśnie mi się jedno: przerażające.

Tak wygląda ząb po 4 dniach spędzonych w napoju gazowanym. (WP.PL, Fot: Agata Wołoszyn)

Otwierasz puszkę lub butelkę, słyszysz dźwięk ulatniającego się gazu. Twoim oczom ukazują się bąbelki, a przy nozdrzach unosi się charakterystyczna woń. Upijasz łyk i rozkoszujesz się chemicznym smakiem. Nie myślisz o tym, co dzieje się teraz w twoim organizmie. Bardzo możliwe, że w ogóle nie obchodzi cię też to, co dzieje się z twoimi zębami. A one przeżywają horror.

Większość z nas jest świadoma tego, że napoje gazowane do zdrowych produktów nie należą. Myślimy o nich w kontekście dużej ilości cukru, czy chemicznych dodatków tj. konserwantów i barwników. Wiemy, że ich spożywanie może doprowadzić do cukrzycy i otyłości, ale niestety wielu z nas zapomina o ich negatywnym działaniu na zęby.

Postanawiam przeprowadzić eksperyment. Potrzebuję do niego prawdziwego, ludzkiego zęba, który ma być głównym bohaterem tego testu. W tym celu pomaga mi klinika dentystyczna.

Zęba wrzucam do szklanki z napojem gazowanym z kofeiną. Chcę potrzymać go tam kilka dni, jestem ciekawa, jak będzie wyglądał po takim czasie.

Kilka lat temu doktor Mohamed Bassiouny - Profesor Temple University School od Dentistry w Filadelfii, przeprowadził badania, które dowiodły, że napoje gazowane niszczą zęby podobnie jak metamfetamina. Od napojów gazowanych bardzo łatwo jest się uzależnić. Niektórzy zamiast wody, wypijają kilka litrów tego typu płynów dziennie. Doktor ustalił, że picie przez wiele lat napojów typu "cola", może doprowadzić nasze zęby do ruiny.

Dlaczego tak się dzieje? Wszystko za sprawą nie tyle zawartego w napojach cukru, co kwasu. - Dla naszych zębów bardzo szkodliwe są produkty z niskim wskaźnikiem pH (niższym, niż pH panującym w jamie ustnej) - czyli takie, które w swoim składzie mają nie tylko cukier, ale przede wszystkim kwas (np. cytrynowy czy fosforowy), mogą one doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń szkliwa naszych zębów - ostrzega Paulina Mintzberg-Wachowicz, higienistka stomatologiczna z Elektoralna Dental Clinic.

Ekspertka dodaje, że pH napojów gazowanych, waha się w zależności od produktu, między 2,45, a 3,5, co znaczy, że mają odczyn kwaśny. - Substancje zawarte w naszej ślinie nie nadążają z neutralizowaniem kwasów dostarczanych z produktów o niskim pH, przez co odczyn kwaśny występuje przez długi czas w jamie ustnej, działając niekorzystnie na strukturę szkliwa i powodując jego demineralizację. Te zmiany są nieodwracalne - komentuje Paulina Mintzberg-Wachowicz.

Po 4 dniach wyciągam zęba z coli. Wyraźnie widać jak bardzo przejął kolor napoju. Wygląda przerażająco. Warto dodać, że taka zmiana ma miejsce za sprawą zawartego w płynie barwnika, zazwyczaj jest to karmel amoniakalno-siarczynowy. Na szkliwie da się dodatkowo zauważyć uszkodzenia, a struktura zęba jest odrobinę bardziej "miękka".

Nikt nie trzyma swoich zębów bezpośrednio w napoju przez kilka dni - to fakt. Możemy mówić, że kontakt z kwasem jest na tyle krótki, że nie będzie miał wpływu na nasze szkliwo. Niestety, zęby po wielu latach regularnego picia takich napojów stają się słabsze i bardziej podatne na zepsucie. Eksperyment pokazuje siłę składników zawartych w tego typu napojach i ich ogromny wpływ na nasze uzębienie.

- Jedynym ratunkiem dla zębów jest unikanie częstego spożywania napojów gazowanych. W przypadku głębokich uszkodzeń szkliwa może być potrzebna interwencja lekarza dentysty - podsumowuje higienistka stomatologiczna z Elektoralna Dental Clinic.

Oczywiście wypicie tego typu napoju raz na jakiś czas, nie będzie miało, aż tak negatywnego wpływu na nasze uzębienie. Najbardziej narażone są osoby, które wlewają siebie tego typu napoje w dużych ilościach. Warto jednak o tym pamiętać i zachować umiar.

Najbardziej niepokojące jest picie takich płynów przez dzieci. Powinniśmy pamiętać, że oprócz zębów, napoje gazowane wpływają negatywnie również na inne organy najmłodszych. Kofeina zawarta w coli może powodować wzrost ciśnienia krwi i w konsekwencji doprowadzić do chorób sercowo-naczyniowych. Połączenie z cukrem może przyczyniać się do nadpobudliwości i problemów z koncentracją u dzieci.

Świadomość i zdrowy rozsądek są w tej kwestii najważniejsze.