Tak wyglądają ceny w Zakopanem. Za przyjemności trzeba słono płacić

Za dobę parkingu w okolicach Krupówek trzeba zapłacić od 30 do 60 złotych i to niezależnie, czy parkuje się na godzinę, dwie, czy na dobę - wylicza serwis. Z kolei kilka dni temu "Fakt" podawał, że popularny wśród kibiców skoków narciarskich atrybut - trąbka - to wydatek rzędu 20-30 zł. Za magnes na lodówkę zapłacimy minimum 10 zł.