Takich cen nie było od lat. Tyle kosztuje tona węgla w 2025 r.

W sklepach internetowych Polskiej Grupy Górniczej ceny za tonę węgla luzem utrzymują się w przewidywalnym przedziale od 1150 do 1250 zł dla popularnych sortymentów, takich jak Karlik czy Pieklorz. Wyjątkowo atrakcyjne oferty obejmują Retopal w groszku, który można kupić za około 950 zł za tonę.

– Ekogroszek to była ściema. Sposób, w jaki go produkowano, nie gwarantował żadnych parametrów ekologicznych. Już dawno trzeba było skończyć z tą improwizacją i dobrze, że w końcu zrobiono z tym porządek – komentował w rozmowie z WP Finanse Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki w rządzie SLD-PSL.

Wyeliminowanie mylących nazw ma być pierwszym krokiem na drodze do osiągania nowych norm jakości węgla, co musimy zrobić, ponieważ wprowadzenie zmian w zakresie wymagań jakościowych to jeden z kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO).