Koniec "eko" w groszku. To dopiero początek rewolucji w normach węgla

Z kolei Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla (PIGSW) zwraca uwagę w komentarzu przesłanym do naszej redakcji, że "oznaczenia sortymentów węgla zmieniono tak, aby żaden ekolobbysta nie mógł mieć choćby najmniejszego skojarzenia, że jakikolwiek węgiel jest ekologiczny".

W rozporządzeniu nie ma jednak mowy o karach za używanie nazwy "ekogroszek" po 1 grudnia 2024 r. - Ustawodawca założył, że nikt nie będzie produkował takiego produktu niezgodnego z normami . Są instytucje, które mogą kontrolować parametry towarów, więc nie trzeba ustawy, to jest regulacja wystarczająca - przyznaje były wiceminister gospodarki.

Wyeliminowanie mylących nazw ma być pierwszym krokiem na drodze do osiągania nowych norm jakości węgla, co musimy zrobić, ponieważ wprowadzenie zmian w zakresie wymagań jakościowych to jeden z kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO).