Takie mieszkania sprzedaje się w Polsce. W tych cenach jest najwięcej ofert

Małe mieszkania najpopularniejsze

Według danych oferteo.pl metraż wystawianych na sprzedaż mieszkań mieścił się najczęściej w przedziale 41-50 m2 - tyle miało 29 proc. lokali. Mieszkania od 51 do 60 m2, od 61 do 80 m2 oraz od 26 do 40 m2 reprezentowały natomiast po 20 proc. ofert. Najmniej sprzedawanych mieszkań miało metraż poniżej 25 m2 (2 proc.) lub 121 – 150 m2 (1 proc.).