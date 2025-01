Takie zachowanie klienta to kradzież. Lidl i Biedronka ostrzegają

Sieci handlowe w Polsce mają różne podejście do tego problemu. W odpowiedzi przesłanej serwisowi biznes.interia.pl Biedronka podkreśliła, że klienci nabywają prawo do produktów dopiero po ich opłaceniu. Lidl również zaznacza, że nieopłacony towar należy do sprzedawcy. Klient powinien poinformować pracownika o konsumpcji przed zakupem. Obie sieci zauważyły jednak, że każdy przypadek traktowany jest indywidualnie.