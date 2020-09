Takiego zbiornika na deszczówkę jeszcze nie było. Powstaje pod szkolnym boiskiem

Dopłaty do budowania oczka wodnych, zachęty do zbierania deszczówki, a teraz: pomysł wybudowania zbiornika retencyjnego wielkości boiska. I nie ma w tym słowa przesady, bo ma się on znaleźć właśnie pod boiskiem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tak dużego zbiornika na deszczówkę w Polsce jeszcze nie ma (zdjęcie poglądowe) (Pixabay)