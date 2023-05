Tani nocleg w Zakopanem. Czym się kierować przy wyborze wymarzonego obiektu?

Poza sezonem, czyli na przykład w kwietniu, maju, wrześniu lub listopadzie, w Zakopanem jest zdecydowanie mniej turystów, co pozwala na spokojniejszy i bardziej relaksujący pobyt. Ceny noclegów i usług są również niższe, a atrakcje turystyczne nadal dostępne. Właśnie z tego powodu podróż poza sezonem do Zakopanego może być dobrym wyborem dla osób, które chcą zobaczyć to miejsce, ale bez zgiełku i tłumów.