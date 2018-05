Tanie domy z drewna Lasów Państwowych. Sprawdzamy kiedy i za ile

W 2019 roku państwowa spółka Polskie Domy Drewniane zbuduje pięć tysięcy domów, dokładając się do rządowego programu Mieszkanie+ - obiecuje minister środowiska Henryk Kowalczyk. Na razie są szczere chęci, ale brakuje drewna i fachowców, aby je postawić.

Polska murowana, ale będzie drewniana

Według jego planu pierwsze domy modelowe - do pokazania klientom - mają być gotowe do grudnia 2018 roku. Gdyby pojawili się chętni, w przyszłym roku mogłaby ruszyć budowa. Budynki zostały opracowane tak zwanej drewnianej technologii szkieletowej. Konstrukcja ścian, stropu i krokwie dachu powstają w tartakach. Montaż na gotowym fundamencie zajmuje zaledwie 3 tygodnie. Taki dom nie ma elewacji z desek czy belek, ale klasyczne docieplenie wełną mineralną i tynk zewnętrzny. To gwarantuje energooszczędność i pozwala mieszkać przez cały rok.

Już teraz Lasy Państwowe zamawiają takie domy dla leśniczych, a Płońsku powstaje w tej technologii duży budynek biurowy nadleśnictwa. Na tym nie koniec. Trwa ewidencja gruntów posiadanych przez LP, które mogłyby być udostępnione pod budowę osiedli takich domów. Wiele z nich znajduje się na obrzeżach miast. To oczywiście nie lasy, tylko łąki i nieużytki, do których doszły rozrastające się osiedla, często mają już status działek pod zabudowę. Realizacja inwestycji zajmie się tworzona właśnie spółka Polskie Domy Drewniane.

Trzy bariery

- Program domów drewnianych będzie wpisywał się w cały program rządowy Mieszkanie+, więc będzie to na takich samych warunkach. Wynajem z dochodzeniem do własności. To będą takie same warunki jak dla pozostałych użytkowników programu - powiedział dziennikarzom