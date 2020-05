Tarcza finansowa PFR. Co musisz o niej wiedzieć?

Tarcza finansowa PFR to rozwiązanie, na bazie którego dodatkowe środki zasiliły do tej pory konta blisko 27 tys. firm - zatrudniających ok. 268 tys. osób. Dotacje przyznawane są za pośrednictwem bankowości internetowej. Sprawę skomplikowały jednak, jak to określił przedsiębiorca: "banalne błędy informatyczne".