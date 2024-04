Te kiełbasy na grilla omijaj szerokim łukiem. Dietetyczka ocenia

● Cukier - wielu producentów kiełbas dodaje do swoich produktów cukier w różnych formach (np. dekstroza, glukoza) po to, by poprawić smak mięsa. Sama obecność cukru w składzie nie musi dyskwalifikować kiełbasy - o ile jest on dodawany z umiarem. Możemy to sprawdzić patrząc na tabelę wartości odżywczej - jeśli cukru jest na 100 g około 1 g lub mniej, nie ma problemu. Jego większa ilość powinna nas już zaniepokoić.