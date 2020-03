Techland nie traci na koronawirusie. "Widzimy większą aktywność graczy"

Rozprzestrzeniający się koronawirus odbija się negatywnie na działalności wielu firm w Polsce i na świecie. Ale nie na Techlandzie. Tu jest wręcz odwrotnie. - Widzimy zwiększoną aktywność graczy - mówi money.pl prezes spółki Paweł Marchewka.

Jak dodaje, wynika to z prostego faktu: wiele osób woli zostać w domu. Zamiast wyjść do kina, wybierają grę na konsoli.

- Pytanie, czy to my aż tak pomyliliśmy się w naszych prognozach, czy to właśnie wpływ koronawirusa - dodaje Karol Bach, dyrektor finansowy Techlandu.