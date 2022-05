Tego potrzebowali Polacy. Zaskakujące wyniki sklepów odzieżowych

Kiedy w 2020 roku wybuchła pandemia, w obawie o zdrowie i z powodu lockdownów Polacy masowo zaczęli kupować ubrania i buty przez internet. Dwa lata później, gdy ludzie przyzwyczaili się już do pandemii, a szczepienia pozwalają czuć się bezpieczniej, tradycyjne sklepy odżywają. To, jak wiele osób wróciło do zakupów stacjonarnych, jest dla przedstawicieli branży zaskoczeniem.