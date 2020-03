Ten bank daje 200 zł. Jest jednak warunek

Alior Bank wręcza 200 złotych nowym klientom, którzy skorzystają z nowego konta osobistego. Są dwa warunki, ale tak zwani "poławiacze wisienek" powinni ustawić się w kolejce po promocyjny rachunek bankowy. Promocja nie trwa długo.

O co tak naprawdę chodzi? Właśnie rozpoczęła się 22. edycja MoneyManii, czyli wspólnej akcji porównywarki kredytów Totalmoney z polskimi bankami. Tym razem do akcji włączył się Alior Bank, który chcę przyciągnąć zainteresowanych kontami osobistymi, a w zamian oferować im po prostu 200 zł w ramach premii.

Alior Bank i Totalmoney łączą siły w najnowszej MoneyManii

Akcja dotyczy znanego rachunku, czyli Konta Jakże Osobistego w Alior Banku. To flagowa oferta tego znanego banku. Do głównych zalet tego rachunku należy to, że bez żadnych opłat można wypłacać gotówkę z bankomatów w Polsce, a za płatności telefonem można otrzymać 1 proc. cashbacku.

W ramach Konta Jakże Osobistego w najnowszej MoneyManii można otrzymać nawet 3 proc. na rachunku oszczędnościowym, zyskać ubezpieczenie podróżne, czy darmową wypłatą gotówki także w zagranicznych bankomatach. Co ciekawe, bank chwali się także płatnościami zagranicznymi, które w przypadku Konta Jakże Osobistego nie są przewalutowane, więc użytkownicy nie tracą gotówki w taki sposób, jak ma to miejsce w większości przypadków kart.

To nie koniec zalet konta – bank gwarantuje pakiet bezpłatnych powiadomień SMS, a także określony pakiet bezpłatnych natychmiastowych przelewów.

Co zrobić, by zarobić na banku?

Wystarczy, że założysz konto w ramach najnowszej Money Manii – LINK DO REJESTRACJI. Po założeniu konta powinieneś przez trzy miesiące przelewać min. 500 zł i wykonać 3 płatności kartą. Do tego warto, abyś ściągnął aplikację mobilną i zalogował się na nią przynajmniej raz w miesiącu. Bank nie wskazuje na co musisz wydać gotówkę, ani z jakiego źródła musisz gotówkę na Konto Jakże Osobiste przelewać.

Sam proces jest prosty. Utworzenie konta w ramach Money Manii jest proste i zajmuje kilka chwil. Po przesłaniu danych, czekasz na maila, który zawiera link aktywacyjny. Po kliknięciu w niego aktywujesz swoje konto i trafiasz na wniosek o promocyjne konto. Co ważne, aby zyskać 200 zł na dowolny cel, musisz złożyć wniosek tylko i wyłącznie w ramach Money Manii – nie zrobisz tego przez telefon, ani w placówce bankowej.

200 zł do ręki, ale pod warunkiem

Aby otrzymać gotówkę od banku, swoje nowe konto musisz założyć do 31 maja 2020 roku. Czas na zarejestrowanie się Money Manii masz do 30 kwietnia tego roku. Aby przelać na konto po 500 zł miesięcznie, zalogować się do aplikacji mobilnej i wykonać płatności bezgotówkowe masz czas aż do 31 sierpnia 2020 roku. Obiecane 200 zł po spełnieniu warunków trafi na Twoje konto 25 września 2020 r.

