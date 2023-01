Ten kraj ma najwyższe bezrobocie w Unii. Co trzeci młody nie pracuje

Zdaniem autorów badania obecny, rekordowo niski poziom bezrobocia w Polsce wydaje się w 2023 roku "nie do utrzymania". Jeśli spełni się pesymistyczny scenariusz, to trwający niemal nieprzerwanie od 2013 roku trend stopniowego obniżania się stopy bezrobocia w Polsce (łącznie o około dziewięć punktów procentowych - z ok. 14 proc. do 5 proc.) zostanie przerwany.