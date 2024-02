Ten produkt lepiej sobie odpuścić. Dietetyk ostrzega

Ekspert przestrzega przed syropem z Biedronki

Pod lupę eksperta trafił bio syrop ryżowy Maribel w cenie 7,99 zł. Syrop jest zamiennikem białego cukru i możemy go dodawać np. do herbaty. - Ten produkt to sam cukier i trochę wody - wyjaśnił dr Michał Wrzosek.