Ten sam lek, a o 20 proc. więcej plastiku. Oburzony czytelnik: "Tak mamy chronić planetę?"

"Kupiłem lek, który stosuję regularnie. Po prawej stronie 'stare' opakowanie, a po lewej nowe. 20 proc. więcej papieru i plastiku. Po co?" - pyta nasz czytelnik i pokazuje zdjęcie.

Pan Lucjan skontaktował się z nami za pośrednictwem platformy dziejesie.wp.pl . Wysłał nam zdjęcie opakowań leku, który stosuje od dłuższego czasu. Producent zmienił opakowanie, a nasz czytelnik nie może uwierzyć, że w świecie, gdzie świadomość na temat szkodliwości plastiku jest coraz większa, nadal stosuje się takie praktyki. Blister nowego leku ma o ok. 20 proc. więcej plastiku niż jego poprzednia wersja. "Po co? Tak mamy chronić planetę i oszczędzać zasoby?" - pyta pan Lucjan.

Producent informuje, że zmiana opakowania leku ma związek z tzw. "dyrektywą antyfałszywkową", która obejmuje wszystkich dostawców leków na rynek Unii Europejskiej. "Od tego momentu pojawił się obowiązek umieszczania na lekach dodatkowych informacji i zabezpieczeń, co przełożyło się na konieczność dostosowania wszystkich linii produkcyjnych do nowych wymogów. W przypadku niektórych leków wpłynęło to na zmianę formatu blistra, a także na zmodyfikowanie sposobu rozmieszczenia na nim treści. Tak stało się m.in. w przypadku leku Torvalipin (Actavis)" - komentuje Anna Załuska, dyrektor działu komunikacji Teva Polska.

Pan Lucjan nie rozumie, dlaczego producenci nie pakują leków do szklanych fiolek. Oczywiście byłoby to dużo lepsze dla środowiska, ale powrót do takich opakowań na stałe wiązałby się m.in. z wprowadzeniem nowych przepisów i zasad dezynfekcji. Oczywiście w aptekach nadal znajdziemy leki w szklanych buteleczkach czy fiolkach, ale nie ma co ukrywać - należy to do rzadkości.