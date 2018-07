Tesco idzie w dyskonty. Bo czuję na plecach oddech niemieckiej konkurencji

Brytyjska sieć marketów planuje utworzyć własną markę dyskontów. Na pierwszy ogień pójdzie sześćdziesiąt marketów firmy, które zostaną przekształcone w konkurencję dla Aldi czy Lidla.



Na razie Tesco swój pomysł realizuje w Anglii, a nowa sieć dyskontów prawdopodobnie otworzy się pod nazwą Jack’s - informuje brytyjski serwis thisismoney.co.uk . Nazwa ta jest odniesieniem do Jacka Cohena , założyciela sieci. Taką nazwę próbowała zarejestrować spółka zależna firmy . Ale wynik postepowania jest nadal owiany tajemnicą.

Tesco na razie nie komentuje planów, ale na Wyspach rozpoczęła akcję rekrutacyjną. Nowym pracownikom oferuje 9 funtów za godzinę, co jest wyższym wynagrodzeniem niż standardowe w firmie.

Placówki dyskontowe firmy wystartowałyby we wrześniu. Dlaczego Tesco miałoby myśleć o wejściu w ten segment? Wszystko przez niemieckie sieci Aldi i Lidl, które w ciągu ostatnich pięciu lat podwoiły swój udział w rynku z 6,5 do 13 proc Tesco próbowało się bronić promocjami, nową ofertą i zamykaniem gorzej radzących sklepów. Otwarcie własnej sieci dyskontów to po prostu zmiana taktyki.