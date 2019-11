Tesco znika z Polski. Są chętni na zakup sieci w naszym kraju

W banku inwestycyjnym Barclays złożone zostały oferty na zakup spółki Tesco Polska, która zarządza w naszym kraju siecią niemal 350 supermarketów i hipermarketów kompaktowych. Do sfinalizowanie transakcji może dojść przed końcem lutego przyszłego roku.

Takie informacje podaje nieoficjalnie portal wiadomoscihandlowe.pl. Według jego informacji proces sprzedaży rozpoczął się stosunkowo niedawno, bo we wrześniu br. Impulsem do przyspieszenia procesu miało być to, że mimo bardzo głębokich działań restrukturyzacyjnych, straty spółki w Polsce wcale nie zaczęły się zmniejszać. Straty netto Tesco sięgnęły 230 mln zł. Decyzję o przyspieszeniu wyjścia z polskiego rynku i ponownej próbie sprzedaży aktywów firmy podjęto latem tego roku.