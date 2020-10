Testy na obecność koronawirusa coraz częściej podrabiane

W kolejnych państwach dochodzi do podrabiania wyników testów na obecność koronawirusa. Robią to osoby, które próbują dostać się w ten sposób do innych krajów.

Podrabiają testy na koronawirusa (zdj. ilustracyjne). (Getty Images, Fot: Getty Images)