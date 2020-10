Wszystkich Świętych 2020. Seniorzy jednak nie pójdą na groby? Korzystają z nowych możliwości

1 listopada zbliża się wielkimi krokami. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa święto Wszystkich Świętych będzie wyglądało inaczej, niż zazwyczaj. Rząd oraz Episkopat apelują do osób starszych o pozostanie w domach. Zyskują na tym firmy sprzątające groby na zamówienie. - Jest dużo większe zainteresowanie, niż rok temu - mówi właściciel jednej z takich firm.

Decyzja o odgórnym zamknięciu cmentarzy na Wszystkich Świętych nie zapadła, a przynajmniej jeszcze nie zapadła. Wszyscy powinniśmy jednak zachować zdrowy rozsądek i nie gromadzić się tłumnie na cmentarzach, a osoby starsze - szczególnie powinny na siebie uważać.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zabrał głos w tej sprawie. "W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości" - napisał abp Gądecki.

Zaapelował również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły odwiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, "wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę”.

Oni posprzątają za nas

Dla wielu osób nieodwiedzenie i nieposprzątanie grobów bliskich zmarłych, to bardzo trudna sytuacja. Z pomocą spieszą firmy zajmujące się sprzątaniem grobów na zamówienie, które w tym roku mają sporo pracy.

- Zamówień jest dużo więcej niż rok temu. Dzwonią do nas przede wszystkim osoby starsze - emeryci, którzy po prostu boją się wychodzić z domu - komentuje właściciel jednej z działających w Polsce firm z branży.

Mężczyzna dodaje, że w ciągu ostatnich tygodni obserwował, jak wygląda sytuacja na cmentarzach i bywały dni, że ludzi było dużo więcej, niż zazwyczaj przed samym dniem 1 listopada.

- Ludzie rzeczywiście rozłożyli sobie ten czas porządkowania grobów. Od 2-3 tygodni obserwuję większe oblężenie na cmentarzach - dodaje właściciel firmy sprzątającej.

To, że emeryci są w głównej mierze klientami tego typu firm, dziwi właścicieli nowo otwartych biznesów. Kontaktuję się z trzema firmami, które dopiero od tego roku zaczęły prowadzić taką działalność.

- Spodziewaliśmy się, że to jednak osoby młodsze, które nie mają czasu sprzątać grobów, będą korzystać z naszych usług, a okazało się, że kontaktują się z nami głównie seniorzy - komentuje właścicielka.

Z kolei właściciel kolejnego otwartego w tym roku biznesu informuje, że dzwoniący do niego klienci, czyli właśnie osoby starsze, mówią, że z powodu pandemii boją się wychodzić i mają w tym roku zamiar Wszystkich Świętych spędzić w domu. Z firmami kontaktują się również osoby mieszkające za granicą, ale mimo wszystko przeważają telefony od seniorów.

Zamkną cmentarze, czy nie zamknął?

Kolejną kwestią jest strach przed zamknięciem cmentarzy. - Mimo tego, że taka informacja oficjalnie się nie pojawiła, to ja postanowiłam sobie tak rozdzielić pracę, żeby maksymalnie do środy posprzątać wszystkie groby, bo nie wiadomo jak to potem będzie - komentuje właścicielka świeżo otwartej firmy sprzątającej groby.

Podobnie mówią nam właściciele innych firm. - Niektórzy klienci zamawiali usługi dużo wcześniej, bo nie byli pewni, czy przed samym świętem cmentarze nie zostaną zamknięte - komentuje właściciel innej firmy.

Tymczasem decyzja dotycząca Wszystkich Świętych ma zapaść w tym tygodniu. - Wtedy będziemy widzieli, jak wygląda krzywa przyrostu zakażeń i wówczas zostaną podjęte decyzje. Powtarzam apel o odwiedzenie grobów bliskich parę dni wcześniej lub później. Najważniejsze, aby nie było wielkiej kumulacji osób w jednym miejscu, również na obszarach, gdzie kupuje się znicze lub kwiaty. Zostańmy w domach - mówił w zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki.

Ile to kosztuje?

Czy w związku z pandemią ceny usług sprzątania grobów poszybowały w górę? - My podnieśliśmy ceny o 10 zł, ale związane to jest ze wzrostem cen innych produktów czy usług. Więcej kosztują środki czystości, do tego na niektórych cmentarzach pojawiły się płatne parkingi - np. na Powązkach - słyszymy od pierwszego z naszych rozmówców.

Ile kosztują usługi firm sprzątających groby? Wszystko zależy oczywiście od miejscowości i konkretnej usługi. Przykładowo w Warszawie za jednorazowe posprzątanie i umycie pojedynczego grobu musimy zapłacić 95 zł. Gdy grób jest podwójny, cena wzrasta do 130 zł, a gdy mowa o grobowcu to do 160 zł.

W skład takiej usługi wchodzi usunięcie starych kwiatów oraz zniczy, posprzątanie wokół grobu, omiecenie i umycie pomnika oraz przesłanie relacji fotograficznej na maila lub smsem (w celu potwierdzenia wykonania usługi).

Są firmy, które za jednorazowe posprzątanie grobu życzą sobie 149 zł, ale w tej cenie klient dostaje jeszcze dekorację wedle uznania oraz zapalenie znicza.

W Lublinie, Poznaniu czy Gdańsku usługi sprzątania pojedynczego grobu zaczynają się od 70 zł.