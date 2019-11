TK Maxx wycofuje swoje rurki waflowe. Znalazł się w nich dodatkowy składnik

Znana sieć sklepów musi wycofać niektóre partie rurek waflowych Litaly. Zawierają one bowiem jaja, niewymienione w liście składników na etykiecie produktu.

Ostrzeżenie publiczne opublikował już w tej sprawie Główny Inspektorat Sanitarny. Jak podaje GIS, wycofaniu podlegają wszystkie partie oznaczone numerami od 9163 do 9274 i jednocześnie oznaczone datami minimalnej trwałości od 16 stycznia 2020 do 3 kwietnia 2020.

TK Maxx apeluje, by osoby z uczuleniem na jaja nie jadły tych rurek i zwróciły go do dowolnie wybranego sklepu tej sieci.