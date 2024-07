Tłumy przed siedzibą NBP. Kilkadziesiąt osób czekało na unikat

Banknot nosi nazwę "80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego" i ma nominał 20 zł. Jego wymiary to 150 mm x 77 mm, a nakład wynosi 80 tys. sztuk. Można go kupić we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP, a także w sklepie internetowym Kolekcjoner. Cena banknotu upamiętniającego Powstanie Warszawskie to 140 zł.