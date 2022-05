"To działa na rzecz Putina". Holenderska gazeta rozlicza rząd z decyzji

Na Holandię spada krytyka, mimo że - jak podawał w kwietniu Reuters, powołując się na rządowe statystyki - tylko 15 proc. zużywanego w tym kraju gazu pochodzi z Rosji. Dla porównania: w Polsce była to do niedawna, dopóki Gazprom nie zakręcił nam kurka, niemal połowa, a w Niemczech jest to około 55 proc.