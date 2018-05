To już rok od startu budowy Park of Poland. Zobacz, jak powstaje gigantyczny park wodny

Budowę wielkiego parku rozrywki w Polsce zapowiadano już wielokrotnie. Miały to być zarówno baseny, jak i coś na kształt Disnaylandu. W połowie lat 90. pod Białą Podlaską chciał inwestować Michael Jackson. Na podobne inwestycje zasadzali się także Niemcy czy Holendrzy. Jednak jeszcze nigdy sprawy nie posuwały się tak daleko, jak obecnie we Wręczy pod Mszczonowem, czyli w odległości ok. 60 km od Warszawy.