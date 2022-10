To ma być sposób na mieszkania z niższym czynszem. Jest pozwolenie na budowę w Chorzowie

Program jest skierowany do mniejszych miejscowości i głównie do osób, które znajdują się w swego rodzaju "pułapce mieszkaniowej". - Z jednej strony osoby te nie mają zdolności kredytowej, ale mają zdolność czynszową. Czyli nie stać ich na kredyt mieszkaniowy w banku komercyjnym i zakup nieruchomości na wolnym rynku, ale są w stanie płacić czynsz. Z naszych doświadczeń są to na ogół osoby młode, dopiero po ślubie i niemające dzieci – tłumaczył w kwietniu Arkadiusz Urban, prezes KZN.