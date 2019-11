To nie żart. Za tyle policjant ma się wyżywić, gdy pracuje "na ulicy"

Jeśli masz etat i wyjeżdżasz w delegacje, to zgodnie z ustawą przysługuje ci dieta: 30 zł na dobę. A co, gdy pracujesz w policji? Lepiej nie pytać.

Na profilu w mediach społecznościowych Zarządu Wojewódzkiego Snzzpwojdolnośląskiego pojawił się skan pisma od zastępcy Komendanta Miejskiego Policji do policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Dowiadujemy się z niego, że policjant, który pracuje "na ulicy" może wyżywić się za... 2 zł 71 gr.

To wnioski na podstawie "analizy kosztów". Co ważne, przydział przysługuje w zimowym okresie, czyli od 1 listopada 2019 roku do 2020 roku i tylko tym policjantom, którzy „na ulicy” służą dłużej niż 4 godziny dziennie.