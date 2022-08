To ostatni dzwonek. Złóż wniosek do ZUS, inaczej pieniądze przepadną

Nie jest to jedyny sposób, by się upewnić, że wniosek został wysłany. Można to też sprawdzić w skrzynce "Dokumenty i wiadomości" i rubryce "Dokumenty wysłane". Jeśli ktoś chciał wysłać wniosek do ZUS i w tej skrzynce go nie widzi, powinien wówczas sprawdzić zawartość folderu "Zlecenia – Operacje do potwierdzenia". Jeśli w tej skrzynce są jakieś wnioski, to znaczy, że nie zostały one wysłane do ZUS. "Aby wysłać taki wniosek, można skorzystać z funkcji 'Potwierdź'" - informuje Żebrowski.