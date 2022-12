Trenerka personalna uczy młodych rozmawiać przez telefon. Za 480 dolarów za godzinę

Wolą pisać niż zadzwonić

- Pokoleniu Z nigdy nie przekazano tych umiejętności. Mamy kilka pokoleń, których nie nauczono niczego o rozmowach przez telefon - uważa kobieta, cytowana przez BI. Pokolenie Z to osoby urodzone od roku 1995 do roku 2012, dopiero wkraczające na rynek pracy. Są to pierwsi ludzie dorastający we w pełni scyfryzowanym społeczeństwie. Natomiast pokolenie Y, tak zwani milenialsi, to osoby urodzone w latach 80. i 90. XX wieku, które codziennie wykorzystują media społecznościowe do komunikacji prywatnej i zawodowej.