Trzaskowski się wycofuje. Bonifikata znowu w wysokości 98 proc.

Rafał Trzaskowski wycofuje się z obniżenia bonifikat za przekształcenie z 98 proc. do 60 proc. Poprosi radę miasta do przywrócenie 98 proc.

– Zwrócę się do przewodniczącej rady Warszawy o zwołanie jutro sesji. Będzie na niej punkt o powrocie do bonifikat 98 proc. Słucham głosu warszawiaków, potrafię wziąć odpowiedzialność na swoje barki – zakomunikował w Sejmie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

– Zwrócę się też do kolegów w Sejmie, by złożyli projekt ustawy zrównującej bonifikaty od przekształcenia użytkowania wieczystego we własność nieruchomości na gruntach komunalnych i na gruntach Skarbu Państwa – mówił prezydent Warszawy.

Podczas wtorkowej konferencji w Sejmie dodał: – Odpowiedzialność w stu procentach jest moja, to ja nakłaniałem radnych do obniżenia bonifikaty. Chodziło mi o sprawiedliwość – mówił Rafał Trzaskowski.

Jeśli opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przynależnego do mieszkania wynosi 500 zł rocznie (to jedna z niższych stawek), to koszt przekształcenia działki we własność rozłożony na 20 lat wyniesie 10 tys. zł. Przy 98-proc. bonifikacie, działka przechodzi na własność za 200 zł.