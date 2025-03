Trzynasta emerytura nie dla każdego. Te grupy nie dostaną świadczenia

Jak podaje portal, osoby na wcześniejszej emeryturze, które nadal pracują, mogą stracić prawo do trzynastki, jeśli ich zarobki przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału poprzedniego roku. W 2025 r. próg ten wynosi 11020,40 zł. W takim przypadku ZUS zawiesza wypłatę świadczenia podstawowego, co skutkuje utratą trzynastej emerytury.

13. emerytura na 2025 rok zostanie wypłacona przez ZUS w kwietniu, jak co roku. Dodatkowe świadczenie będzie wypłacone razem z comiesięczną emeryturą. Trzynasta emerytura wynosi tyle samo, co emerytura minimalna, czyli 1878,91 zł brutto. To wzrost o niemal 100 zł w porównaniu do poprzedniego roku, co jest wynikiem marcowej waloryzacji świadczeń.