Prezes Biedronki o produktach, które mogą zdrożeć. "Niejasna sytuacja"

- To był rok pełen wyzwań. Był to rok, który bardzo nas wzmocnił i wzmocnił bilans Jeronimo Martins - zaczął konferencję prezes Jeronimo Martins, Pedro Soares dos Santos.

Według Pedro Soaresa dos Santosa, cła, o których mówi prezydent USA Donald Trump , nie powinny mieć wpływu na działanie spółki, ponieważ większość dostawców sklepów sieci Jeronimo Martins to dostawcy lokalni.

Zadzwonili do niej, bo "ukradła" zrywkę. Biedronka wyjaśnia

Zapytany przez portugalskich dziennikarzy o to, czy będzie kontynuował pracę na stanowisku prezesa Jeronimo Martins, dos Santos powiedział, że zależy to od akcjonariuszy i jego rodziny. Dodał, że na pewno podzieli się tą informacją w oddzielnym komunikacie.

Luis Araujo zauważył, że rozwój sieci na południe od Polski zaczął się po 30 latach działania Biedronki w Polsce. - Ze słowackiej perspektywy bierzemy to, co najlepsze z doświadczenia w Polsce. Taki sam koncept został zrealizowany w Skórzewie obok Poznania - zauważył prezes Biedronki.

W euro Biedronka osiągnęła sprzedaż na poziomie 23,6 mld euro, co oznacza wzrost o 9,6 proc. względem 2023 roku.

Marża EBITDA Biedronki wyniosła 7,7 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 8,5 proc. Według komunikatu na spadek rentowności wpłynęły m.in. inwestycje w politykę cenową oraz decyzja o podwyżkach wynagrodzeń .

Pierwsza Biedronka u polskich sąsiadów. Oto co widzieliśmy na otwarciu

Jeronimo Martins przedstawiło również plany na 2025 rok. Zakładają one otwarcie od 130 do 150 nowych sklepów netto w Polsce, odnowienie od 250 do 275 placówek oraz uruchomienie kolejnego centrum dystrybucyjnego. W 2024 roku sieć otworzyła łącznie 186 nowych sklepów oraz przeprowadziła modernizację 280 lokalizacji.