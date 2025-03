Handlowali podróbkami leków. Wysłali zamówienia warte 8 mln zł

W magazynie należącym do grupy funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli substancje zabronione m.in. podrobione leki oraz substancje figurujące w wykazie środków zabronionych w sporcie i należące do grup S1, S2, lub S4 załącznika nr 1 do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie (lista substancji i metod zabronionych). Ich czarnorynkową wartość oszacowano na około 1 mln zł. CBZC podkreśla, że to tylko jeden z adresów, pod którymi działał gang.