Litewskie źródło, Aurimus, poinformowało, że rosyjskie warzywa wciąż trafiają na rynek Unii Europejskiej, mimo sankcji i ograniczeń. Niektóre hurtownie w Polsce miałyby przyjmować ogórki z Rosji, a następnie sprzedawać je jako produkty krajowe w UE. "Teraz mamy dowody na to, że konkretny produkt cieplarniany z Rosji znalazł lukę, aby przedostać się do Unii" – napisał Aurimas.

Choć oznacza to, że to właśnie polskie firmy widnieją jako oficjalni importerzy, w praktyce rosyjskie warzywa przechodzą przez cały łańcuch pośredników, co utrudnia identyfikację rzeczywistego dostawcy. Jeden z polskich przedsiębiorców handlujących żywnością z Rosji zaznaczył w rozmowie z dziennikiem, że to państwo polskie czerpie korzyści z tego handlu poprzez podatki i opłaty ponoszone przez firmy importowe.