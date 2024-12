Turystyczne miasto wprowadza całkowity zakaz. Grożą surowe kary

Dodano, że 7 proc. emisji pyłów zawieszonych, stanowiących część groźnego smogu, to rezultat palenia tytoniu. Kary za naruszenie nowych przepisów wynosić będą od 40 do 250 euro.

Zgodnie z nowymi przepisami kwotowa stawka akcyzy na papierosy wzrośnie:

o 25 proc. w 2025 r.,

o 20 proc. w 2026 r.,

o 15 proc. w 2027 r.

Zgodnie z rządowymi wyliczeniami, średnia cena paczki papierosów w 2025 r. wzrośnie do 20,82 zł, w 2026 r. - do 23,85 zł, a w 2027 r. - do 26,54 zł. Obecnie paczka kosztuje około 17-18 zł. Tytoń do palenia (50g) będzie kosztował w 2025 r. 39,59 zł, w 2026 r. - 47,95 zł, a w 2027 r. - 55,84 zł.