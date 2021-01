Wakacje 2021. Ofert mniej, ceny jak przed pandemią

Tego lata większość biur podróży będzie sprzedawała wycieczki zakontraktowane w 2019 r. A to oznacza, że ich ceny będą ok. 30 proc. wyższe niż w wakacje 2020 r. Na razie dominują wyjazdy do państw, które nie wymagają testów PCR. Na lato biura przygotowały jednak wiele ofert z dojazdem własnym i poszerzyły ofertę krajową z opcją jej zamiany na zagranicę.

Nie ma wątpliwości, że tym roku czeka nas wakacyjny rollercoaster. Na wymarzony urlop pojedziemy tam, gdzie będzie można. Biura podróży dopasowują na bieżąco swoją ofertę do ciągle zmieniających się warunków. Jedno jest jednak pewne – o nadzwyczajnych okazjach cenowych możemy raczej już zapomnieć.

Teraz króluje egzotyka

Na razie w biurach podróży popularnością cieszą się oferty do tych państw, gdzie od turystów nie wymaga się testów na obecność koronawirusa, lub są one tanie albo wręcz bezpłatne.

Bez obowiązkowego badania polecieć można m.in. do Meksyku, na Dominikanę czy na Zanzibar. Największe biuro turystyczne w kraju, Itaka, posyła na Zanzibar obecnie trzy samoloty tygodniowo.

Z kolei Malta oferuje turystom darmowe testy, a w Egipcie można je zrobić już po wylądowaniu za kwotę 20 dolarów.

Burmistrz Karpacza apeluje: pozwólcie nam pracować, pomoc jest iluzoryczna

Doświadczone boleśnie rokiem 2020 biura podróży trzymają rękę na pulsie i apelują do władz o łagodzenie przepisów sanitarnych.

- Staramy się maksymalnie ułatwić procedury wyjazdowe naszym klientom. Będziemy postulować do rządu, by ozdrowieńcy po przylocie do kraju nie musieli przechodzić już obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny lub po zrobieniu testu na miejscu – byli z niej zwalniani – informuje Piotr Henicz, wiceprezes Itaki.

Henicz nie ukrywa, że biura podróży dostrzegają w masowych szczepieniach społeczeństwa szansę na uruchomienie turystyki wyjazdowej, jednak nie zamierzają wymuszać na klientach szczepień.

– Są różne sytuacje w życiu, kiedy nie możemy się zaszczepić. Szczepieniom nie podlegają alergicy, kobiety karmiące czy dzieci – to nie mogą być grupy wykluczenia – podkreśla Piotr Henicz.

Poza tym, jak dodaje, na efekty odporności zbiorowej będziemy musieli poczekać jeszcze wiele miesięcy. W takim tempie, jak odbywają się szczepienia obecnie, do lata odporność na koronawirusa nabędą tylko nieliczni. W tym głównie osoby starsze, które są bardziej ostrożne i tak często nie podróżują zagranicę.

Turysto: zapomnij o okazjach!

Jak zgodnie mówią nam przedstawiciele branży turystycznej, nie zamierzają oni błyskawicznie odrabiać ubiegłorocznych strat. Superofert cenowych z ubiegłorocznych wakacji już nie będzie, ale też nie będzie podwyżek.

- Ceny wrócą do poziomu z 2019 r. A to oznacza, że w stosunku do ostatnich wakacji będą i tak wyższe. Nie kontraktujemy już tak wiele miejsc w hotelach i u przewoźników lotniczych – mówi wprost Piotr Henicz.

Również Marcin Małysz, dyrektor produktu w Exim Tours przyznaje, że sezon letni w tym roku jest dla nich wielką niewiadomą. Podobnie dla turystów, którzy na ogół wstrzymują się jeszcze z rezerwacjami, czekając na rozwój wydarzeń na świecie.

Jak potwierdza Małysz, ceny tegorocznych wakacji będą również u nich zbliżone do tych sprzed roku.

- Na pewno nie ma co liczyć na tak atrakcyjne oferty jak miało to miejsce w 2020 r. kiedy granice zostały ponownie otwarte i istniała ogromna nadpodaż ofert na rynku. Biura podróży, a także linie lotnicze podchodzą do planowania dość ostrożnie, rezerwując pomiędzy 50 a 70 proc. pojemności z 2019 r. – tłumaczy Małysz.

Chodzi również o to, że umowy w biurach podróży zawierane są z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, a czasem nawet jest to rok lub więcej. W tym roku będzie więc na ogół sprzedawana w kraju oferta zakontraktowana jeszcze w 2019 r.

Polacy postawią na sprawdzone miejsca

Touroperatorzy liczą, że Polacy wybiorą się na urlopy do miejsc, które już znają i czują się tam w miarę bezpieczni bezpiecznie. Dominować będzie "klasyka gatunku".

- Oferta lotnicza biur podróży na rok 2021 skupia się na krajach, które Polacy najchętniej wybierają.To oczywiście: Grecja, Turcja i Egipt – wylicza Klaudyna Fudała z portalu wakacje.pl.

Jak dodaje, w tym roku pojawi się też więcej wycieczek z dojazdem własnym. Cieszyły się one dużą popularnością wśród Polaków w ubiegłym roku, dlatego biura zdecydowały się zwiększyć liczbę miejsc w obiektach noclegowych na takich kierunkach jak: Chorwacja, Grecja czy Czarnogóra.

Pojawi się również więcej ofert krajowych. Przykładowo Rainbnow zachęca do skorzystania z ich nowej oferty "Odkryj Polskę na nowo". Wyjazdy te można zarezerwować z opcją, którą Polacy wybierają za granicą najczęściej, czyli all inclusive (wszystko w cenie) z licznymi atrakcjami dla dzieci. Z imprezy można bezkosztowo wycofać się, zamieniając ją na zagraniczną wycieczkę.

W większości biur można też elastycznie zamienić termin wyjazdu lub kierunek bez ponoszenia dodatkowych kosztów albo całkowicie anulować rezerwację i otrzymać zwrot środków na konto w ciągu 14 dni.