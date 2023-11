TVP wydała pieniądze na programy, których nie wyemitowano

Zmiany w TVP. Prawnicy wskazują sposoby

Czy możliwe są szybkie zmiany w mediach publicznych, biorąc pod uwagę, że to Rada Mediów Narodowych, którą powołano do życia za czasów rządów PiS, decyduje o obsadzie najwyższych stanowisk? "Rzeczpospolita" wskazuje możliwe scenariusze. Dziennik podkreśla, że zmiana władzy zarówno w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu to nie będzie zadanie, które można zrealizować od ręki. Wszystko przez to, że kluczową rolę w tym procesie odgrywa Rada Mediów Narodowych, ciało specjalne stworzone podczas rządów PiS, które ma decydujący głos w kwestii obsadzania stanowisk w zarządach spółek prowadzących te stacje.