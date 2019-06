Ubezpieczenie kredytu gotówkowego i hipotecznego — wszystko co musisz wiedzieć

Może się zdarzyć, że w trakcie spłaty kredytu uznasz, że nie chcesz dłużej opłacać składek kredytowych, ponieważ koszt ubezpieczenia jest dla Ciebie za wysoki lub że jest ono Twoim zdaniem całkowicie bezzasadne. W takim wypadku możesz złożyć wniosek o rezygnację z ubezpieczenia kredytu.

Jednak zanim to zrobisz, warto, abyś zapoznał się z zapisami zawartymi w umowie i sprawdził, czy takie działanie nie sprawi, że bank zwiększy np. marżę lub oprocentowanie kredytu.

Ubezpieczenie kredytu, chociaż jest jedną z najczęściej spotykanych form zabezpieczenia spłaty zadłużenia, to wciąż bardzo mało o nim wiemy. Czy działa podobnie jak inne ubezpieczenia dostępne na rynku i czy jest obowiązkowe?

Co to jest ubezpieczenie kredytu?

● ubezpieczenie kredytu od utraty pracy, ● ubezpieczenie kredytu od śmierci kredytobiorcy, ● ubezpieczenie kredytu od utraty zdolności do wykonywania pracy, ● ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych, ● ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Co daje ubezpieczenie kredytu?

Kredytodawcy, chcąc zachęcić klientów do korzystania z ubezpieczeń, coraz częściej konstruują oferty w taki sposób, aby klientowi nie opłacało się korzystać z opcji samego kredytu, podnosząc, chociażby marżę czy prowizję.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest jednym z najczęściej spotykanych ubezpieczeń na rynku finansowym. W tym przypadku jednak kredytobiorca może mieć do czynienia aż trzema, różnymi rodzajami ubezpieczeń.

Ten rodzaj ochrony stosowany jest w przypadku gdy kredytobiorca nie dysponuje pełnym wymaganym wkładem własnym. Obecnie wkład własny powinien stanowić 20 proc. wartości nieruchomości. Zakładając więc, że nieruchomość, którą klient chce nabyć, jest warta 300 tys. zł, to powinien on dysponować 60 tys. zł., po to, aby bank mógł udzielić mu kredytu na pozostałą kwotę, czyli na 240 tys. zł.