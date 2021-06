Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy – ile kosztuje?

"Ubezpieczenie, np. w TU Nationale Nederlanden, jest dostępne dla osób od 18. do 61. roku życia i może zostać zawarte na 5 lat. Po zakończeniu umowy można wydłużyć ją o kolejny okres, pod warunkiem, że w czasie jej trwania nie doszło do wypłaty odszkodowania. Jednocześnie warto pamiętać, że nie w każdej sytuacji można otrzymać rekompensatę. Towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają sobie prawo do odmowy wypłaty świadczenia, jeśli cukrzycy towarzyszy np. zapalenie trzustki" – tłumaczy ekspert z serwisu rankingubezpieczennazycie.pl.