Ubezpieczenie, składki klasowe, szkolne. Sprawdź, za co rodzice nie muszą płacić w szkole

Początek roku szkolnego dla rodziców dzieci w wieku szkolnym to tradycyjnie okres zwiększonych wydatków. Z roku na rok kwoty te rosną. Tak wynika z badań CBOS, które regularnie bada wydatki związane z edukacją. W ubiegłym roku na zaspokojenie szkolnych potrzeb dzieci rodzice wydali średnio 1051 zł, czyli przeciętnie o 48 zł więcej niż w 2017 roku. Wysokość tych ogólnych kwot zależy przede wszystkim od liczby uczniów w rodzinie. CBOS wylicza jednak, że w przeliczeniu na jedno dziecko – wydatki te wyniosły 679 zł (średnia), czyli o 30 zł więcej niż przed rokiem. Mowa tu o wydatkach na podręczniki, różnego rodzaju przybory, mundurki, i inne opłaty, jak np. ubezpieczenie czy składki szkolne. O ile zeszyty, plecaki czy piórniki to wyposażenie obowiązkowe, którego koszt rodzice muszą pokryć, to większość z wymienionych szkolnych opłat nie jest obowiązkowa. Warto sprawdzić, za co rodzić nie musi płacić w szkole.