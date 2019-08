Ukradł wódkę ze sklepu w Zielonej Górze. Trafił do aresztu

Mężczyzna, który groził sprzedawczyni kluczem francuskim, porozbijał wyposażenie sklepu i ukradł dwie butelki wódki trafił na dwa miesiące do aresztu.

45-latek usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za który grozi kara do lat 12 więzienia. W środę sąd przychylił się do wniosku prokuratora o jego tymczasowe aresztowanie.

Jak pisze dlahandlu.pl, do zajścia doszło w minioną niedzielę przed godziną 18. Do małego sklepu spożywczego w centrum Zielonej Góry wszedł mężczyzna i zaczął wulgarnie wykrzykiwać do sprzedawczyni, że ma mu dać wódkę. Do tego groził jej trzymając w ręku duży klucz francuski.