Ukradli 600 rolek papieru toaletowego. Przez koronawirus Covid-19

Zamaskowani napastnicy uzbrojeni w noże napadli na jednego z dostawców papieru toaletowego w Hongkongu i ukradli 600 rolek. Papier jest towarem deficytowym w Chinach odkąd panuje groźny koronawirus.

Co więcej, służby medyczne Hongkongu poinformowały o wykryciu koronawirusa u kolejnych trzech osób. Łączna liczba przypadków odnotowanych w regionie wzrosła tym samym do 60, z czego jedna osoba zmarła. By zmniejszyć ryzyko rozwoju epidemii hongkońskie władze zamknęły większość przejść na granicy z Chinami kontynentalnymi i znacznie ograniczyły ruch pasażerski przez granicę.