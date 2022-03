Ukraina zakazuje eksportu żywności. Ceny idą w górę

Ukraina do końca roku wprowadza zakaz eksportu żyta, jęczmienia, gryki, prosa, cukru, soli i mięsa - poinformował w środę ukraiński rząd. Myślę, że to zrozumiałe. Ukraina znajduje się w wyjątkowej sytuacji, więc zaopatrzenie tych obywateli, którzy zostali, którzy walczą, musi być na pierwszym miejscu - powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Ukraina jest ważnym eksporterem żywności i decyzja ukraińskiego rządu może wpłynąć na globalne podwyżki cen żywności. - Są takie obawy, Rosja i Ukraina odpowiadają za 26 proc. światowego eksportu pszenicy. W ciągu kilku dni ceny wzrosły o 50 proc. i należy się spodziewać, że to będzie postępować - powiedział Jacek Piechota.