Ukraińska sieć chce podbić Polskę. W tym roku otworzy sklep stacjonarny

Historia One by One zaczęła się na Instagramie. W ciągu dziewięciu lat Lidia Smetana rozwinęła markę do sieci 21 sklepów działających w 14 miastach Ukrainy .

Ambitne plany One by One. Chce wkroczyć stacjonarnie do Polski

W planach jest także otwarcie pierwszego sklepu stacjonarnego One by One w Polsce . Obecnie można korzystać ze sklepu internetowego marki modowej w języku polskim. Ubrania są dostarczane do oddziałów Novapost, Paczkomatów InPost lub pod wskazany adres (przez kurierów InPost).

Co wyróżnia firmę One by One?